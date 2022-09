Le immagini del presidente Mattarella a Monza per il Gran Premio d'Italia (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assiste al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, in occasione del centesimo anniversario dell'autodromo. Il Capo dello Stato, prima dell'avvio della competizione, ha visitato il box della Ferrari. "Grazie per la visita, presidente", scrive sui social la scuderia di Maranello postando una foto che ritrae Mattarella con John Elkann, il team principal della rossa, Mattia Binotto, e i meccanici del team. Sergio Mattarella a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 Leggi su agi (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - Ildella Repubblica, Sergio, assiste ald'di Formula 1 a, in occasione del centesimo anniversario dell'autodromo. Il Capo dello Stato, prima dell'avvio della competizione, ha visitato il box della Ferrari. "Grazie per la visita,", scrive sui social la scuderia di Maranello postando una foto che ritraecon John Elkann, il team principal della rossa, Mattia Binotto, e i meccanici del team. Sergioper ild'di Formula 1

