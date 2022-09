Lazio-Verona, Sarri furioso: dito medio alla panchina gialloblu, trattenuto a forza (FOTO) (Di domenica 11 settembre 2022) Maurizio Sarri furioso nel secondo tempo di Lazio-Verona. Dopo un brutto fallo subito in mezzo al campo da un suo giocatore, l’allenatore toscano si è scagliato contro la panchina scaligera, in particolare il team manager del club veronese, e ha anche mostrato il dito medio, prima di essere portato via a forza dai suoi collaboratori per evitare guai. Censurabile il gesto del tecnico biancoceleste, ben visibile in tv. #Sarri chiedeva di giocare con una punta o si è dimostrato ancora un personaggio che possiamo definire rivedibile?#LazioVerona #SerieA pic.twitter.com/ju73edLqWO — Edoardo Cozza (@edocozza) September 11, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Maurizionel secondo tempo di. Dopo un brutto fallo subito in mezzo al campo da un suo giocatore, l’allenatore toscano si è scagliato contro lascaligera, in particolare il team manager del club veronese, e ha anche mostrato il, prima di essere portato via adai suoi collaboratori per evitare guai. Censurabile il gesto del tecnico biancoceleste, ben visibile in tv. #chiedeva di giocare con una punta o si è dimostrato ancora un personaggio che possiamo definire rivedibile?##SerieA pic.twitter.com/ju73edLqWO — Edoardo Cozza (@edocozza) September 11, 2022 SportFace.

