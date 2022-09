Lazio-Verona, le probabili formazioni del match (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria nella gara d’esordio di Europa League contro il Feyenoord è ormai alle spalle. Ora la Lazio di Maurizio Sarri torna a concentrarsi sul campionato e ospita il Verona di Cioffi. I biancocelesti vogliono tornare al successo in Serie A dopo il pari di Genova contro la Sampdoria e la sconfitta contro il Napoli nell’ultima giornata. Il Verona è invece in serie positiva grazie al pari con l’Empoli e il successo sulla Sampdoria al Bentegodi. QUI Lazio Sarri conferma il quartetto difensivo davanti a Provedel con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne e la coppia Patric–Romagnoli al centro. Marcos Antonio sarà in cabina di regia, con ai lati Milinkovic e Vecino. In attacco spazio ancora a Felipe Anderson e Zaccagni a supporto di Immobile. QUI Verona Nel Verona torna l’ex ... Leggi su zon (Di domenica 11 settembre 2022) La vittoria nella gara d’esordio di Europa League contro il Feyenoord è ormai alle spalle. Ora ladi Maurizio Sarri torna a concentrarsi sul campionato e ospita ildi Cioffi. I biancocelesti vogliono tornare al successo in Serie A dopo il pari di Genova contro la Sampdoria e la sconfitta contro il Napoli nell’ultima giornata. Ilè invece in serie positiva grazie al pari con l’Empoli e il successo sulla Sampdoria al Bentegodi. QUISarri conferma il quartetto difensivo davanti a Provedel con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne e la coppia Patric–Romagnoli al centro. Marcos Antonio sarà in cabina di regia, con ai lati Milinkovic e Vecino. In attacco spazio ancora a Felipe Anderson e Zaccagni a supporto di Immobile. QUINeltorna l’ex ...

