Lazio-Verona, i convocati di Sarri: non c'è Pedro (Di domenica 11 settembre 2022) Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli. Centrocampisti: Basic, Berti... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel. Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli. Centrocampisti: Basic, Berti...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - MarkoMi07339250 : @WordofWalls @sampdoria Così come? Spiegati. Finora si è perso giustamente a Salerno e basta. Ottimi punti con La… - internewsit : LIVE Serie A - Monza e Sassuolo avanti al 45'. Ancora equilibrio a Bologna - - ky56469440 : @DogeZoneio Lazio vs Verona 1-3 #DogeZone #DGZ #Lazio @HAnh42972275 @riokie1997 @kykyxuan530 - LALAZIOMIA : Lazio-Verona, i convocati di Sarri: non c'è Pedro -