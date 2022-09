Lazio, Sarri: «Verona peggior avversario che poteva capitarci» (Di domenica 11 settembre 2022) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con il Verona: le sue dichiarazioni Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio-Verona. AVVERSARI – «Gestire gli avversari è difficile. Vediamo se riusciamo a fare questo passo in avanti dopo l’Europa. Il Verona è la peggiore squadra che poteva capitarci. Sono dinamici, aggressivi e vanno uomo contro uomo, ci vorranno tante energie e forze quest’oggi». CONTINUA SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Maurizio, allenatore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con il: le sue dichiarazioni Maurizioha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di. AVVERSARI – «Gestire gli avversari è difficile. Vediamo se riusciamo a fare questo passo in avanti dopo l’Europa. Ilè lae squadra che. Sono dinamici, aggressivi e vanno uomo contro uomo, ci vorranno tante energie e forze quest’oggi». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

anperillo : 19 tiri del #Napoli, 8 della #Lazio. Possesso palla 61,4% vs 31,6%. All’Olimpico. #Sarri arrabbiato con l’arbitro e… - sportface2016 : +++#Lazio, Maurizio #Sarri: 'Inchiesta su di me? Allora quest'anno ci sarà molto lavoro per il mio avvocato. Ho l'o… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Verona una delle peggiori partite che ci poteva capitare, Casale? Giusto dargli spazio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Verona una delle peggiori partite che ci poteva capitare, Casale? Giusto dargli spazio' -