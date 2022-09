Lazio | le pagelle di CM | Marcos Antonio buona la prima | Immobile la risolve

officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Lazio - Immobile decisivo anche in giornata nì. Casale convince - LALAZIOMIA : #Lazio #Notizie #breakingnews #InEvidenza #PagelleFantacalcio PAGELLE E TABELLINO LAZIO-VERONA: Luis Alberto indisp… - sportface2016 : #LazioVerona 2-0, le pagelle e il tabellino - LazioChannel : Ecco le pagelle di #LazioVerona #SerieA #pagelle -

e tabellino di- Verona, match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A 2022/23 Immobile e Luis Alberto © LaPresseLAZIO Provedel 6: nel primo tempo sollecitato parecchio ...PROVEDEL 6,5 Fa da spettatore fino al 43' pt, quando gli capita la prima parata seria, su Szymanski, ed è pronto come sempre HYSAJ 7 Si ripresenta, titolare per la prima volta in stagione, con una ...Pagelle e tabellino di Lazio-Verona, match valido per la 6a giornata del campionato di Serie A 2022/23 Provedel 6: nel primo tempo sollecitato parecchio soprattutto con i piedi. Scherma ormai consolid ...Bene anche in un paio di uscire palla al piede. Buona la prima per lui. Marusic 6: oggi è dal suo lato che la Lazio spinge maggiormente. Contributo importante il suo in entrambe le fasi. Milinkovic 7: ...