Lazio, Immobile: «Bellissima l’esplosione della curva» (Di domenica 11 settembre 2022) Le parole di Ciro Immobile al termine della vittoria della Lazio sul Verona: «Tifosi stupendi, abbiamo bisogno del loro supporto» Per i microfoni di Lazio Style Radio e DAZN, è Ciro Immobile a commentare la gara contro il Verona. Le sue parole: TIFOSI– «I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato, stanno facendo questa cavalcata insieme a noi, Sono stupendi e abbiamo bisogno del loro supporto. Ad esultare non ci si abitua mai, anche per la sofferenza della partita, non riuscivamo a sbloccarla. Bello l’urlo della Nord». RISPOSTA POST EUROPA– «Questa è la risposta e la crescita che ci aspettavamo da noi stessi, sappiamo che l’Europa ci porta tante energie mentali e fisiche, la società ci ha aiutato con tanti giocatori, abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Le parole di Ciroal terminevittoriasul Verona: «Tifosi stupendi, abbiamo bisogno del loro supporto» Per i microfoni diStyle Radio e DAZN, è Ciroa commentare la gara contro il Verona. Le sue parole: TIFOSI– «I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato, stanno facendo questa cavalcata insieme a noi, Sono stupendi e abbiamo bisogno del loro supporto. Ad esultare non ci si abitua mai, anche per la sofferenzapartita, non riuscivamo a sbloccarla. Bello l’urloNord». RISPOSTA POST EUROPA– «Questa è la risposta e la crescita che ci aspettavamo da noi stessi, sappiamo che l’Europa ci porta tante energie mentali e fisiche, la società ci ha aiutato con tanti giocatori, abbiamo ...

