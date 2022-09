Lavrov, non rifiutiamo negoziati ma ci sono complicazioni (Di domenica 11 settembre 2022) La Russia "non rifiuta" le trattative con l'Ucraina, ma vi sono alcuni "ritardi che complicano il processo" negoziale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dall'agenzia di stampa ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) La Russia "non rifiuta" le trattative con l'Ucraina, ma vialcuni "ritardi che complicano il processo" negoziale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergheicitato dall'agenzia di stampa ...

federico_bosco : Ismael Haniyeh, leader di Hamas, è a Mosca per un incontro con Sergei Lavrov, che arriva in un momento in cui le te… - News24_it : Lavrov, non rifiutiamo negoziati ma ci sono complicazioni - mummy53690440 : Lavrov ha ricordato che la Russia non rifiuta i negoziati con l'Ucraina - efarinella : Zelensky ha affermato che per ora i colloqui di pace con la Russia sono impossibili, poiché Mosca non può formulare… - iconanews : Lavrov, non rifiutiamo negoziati ma ci sono complicazioni -