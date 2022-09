Lavrov frena i negoziati di pace mentre Kiev avanza | «Ci sono complicazioni che ritardano la trattativa»

Leggi su open.online

(Di domenica 11 settembre 2022) «La Russia non si rifiuta di trattare con l’Ucraina, ma gli ulteriori alcuni ritardi causati darenderanno più complicato raggiungere un accordo con Mosca».queste le ultime dichiarazioni del ministro degli esteri russo Sergeial canale televisivo nazionale Russia 1, citato dall’agenzia stampa di Mosca Tass. Insomma, secondo il Cremlino, sarebbe l’Ucraina quella che si rifiuta di negoziare, e non la Russia. «Più continuano a ritardare le negoziazioni, e più difficile sarà per loro negoziare con noi», ha ribadito il ministro del presidente Vladimir Putin. Le condizioni a cuifa riferimento,rappresentate dalla richiesta dell’Ucraina di ritornare alla disposizione territoriale in essere prima del 24 febbraio scorso, quando ha avuto inizio l’invasione corrente. La replica ...