Lavoro, Conte “Riattivare il decreto Dignità” (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sul Lavoro abbiamo visione e progetto complessivo. La robotica e l'automazione non faranno venire meno il Lavoro umano, basta vedere il caso della Corea del Sud. La robotica trasforma il Lavoro, bisogna adattarsi, come nel caso della transizione ecologica. Noi non dobbiamo più accettare lavori sottopagati, per questo serve il Lavoro minimo. Mai più precariato, il decreto Dignità sospeso in pandemia va riattivato”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, ospite di “Mezz'ora in più”, su Raitre.“In Italia poi si lavora troppo rispetto ad altri Paesi, ma la produttività è bassa”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sulabbiamo visione e progetto complessivo. La robotica e l'automazione non faranno venire meno ilumano, basta vedere il caso della Corea del Sud. La robotica trasforma il, bisogna adattarsi, come nel caso della transizione ecologica. Noi non dobbiamo più accettare lavori sottopagati, per questo serve ilminimo. Mai più precariato, ilsospeso in pandemia va riattivato”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe, ospite di “Mezz'ora in più”, su Raitre.“In Italia poi si lavora troppo rispetto ad altri Paesi, ma la produttività è bassa”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

