L’America dell’11 settembre 2022 Parla Rossi Hawkins

(Di domenica 11 settembre 2022) 11. Passato il ventennale lo scorso anno l’attentato al World Trade Center continua ad essere percepito dalla società Occidentale come uno degli eventi che ha cambiato ed ha segnato una svolta nella nostra storia contemporanea. Così come la caduta del muro di Berlino, nel novembre del 1989, ha segnato una profonda “rottura di civiltà” – come scritto nel 2003 da Jean Daniel, fondatore de Le Nouvel Observateur – l’11ha ribaltato i “piani interpretativi” della geopolitica internazionale. Prima degli attentanti alle Twin Towers pensavamo di sapere tutto, ma non immaginavamo neanche lontanamente (forse Hollywood!) che gli Stati Uniti avrebbero potuto essere aggrediti nelle loro “ville debout!” – la “città in piedi” così definita da Céline nel suo Viaggio al termine della notte del 1932 – simbolo Occidentale del ...