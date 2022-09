La Vuelta è fiamminga | la “resurrezione” di Evenepoel | che primeggia a Madrid

(Di domenica 11 settembre 2022) Cadere, rialzarsi e ricominciare. Remco, saldati i conti con la Dea bendata per aver rischiato la vita al Giro di Lombardia 2020 , è rimontato in sella e ha ricominciato a costruire qualcosa...

... pochi giorni fa, l'italiana ha conquistato la MerXem Classic in terra. La seconda tappa ... Ci riesce solo Marissa Baks (GT Krush Tunap), atleta che nel 2019 fu protagonista allaa ...... corsache apre la stagione delle Classiche del Nord. Partenza da Gent e arrivo a Ninove ... sempre presente quando la strada è vallonata e un brillante Alessandro Covi che ha vinto la...Cadere, rialzarsi e ricominciare. Remco Evenepoel , saldati i conti con la Dea bendata per aver rischiato la vita al Giro di Lombardia 2020 , è rimontato in ...Remco Evenepoel era già la speranza belga del ciclismo prima di aver corso un metro da professionista. Con l'imminente vittoria della Vuelta a España - la ...