“La verità”. Tradimenti e dolori, Francesco Totti parla per la prima volta: accuse a Ilary Blasi (Di domenica 11 settembre 2022) Francesco Totti, la verità su Ilary Blasi. Una rottura clamorosa quella avvenuta tra la conduttrice e l’ex capitano giallorosso dopo anni e anni di vita condivisa. Ma la vicenda più discussa di sempre tra le pagine del gossip comincia ad apparire sempre più chiara. In un’intervista esclusiva, Francesco Totti spiega a tutti come sono andate realmente le cose. Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi? Ebbene, anche se tutto porterebbe a questa conclusione, l’ex capitano giallorosso ha deciso di rompere il silenzio sulle turbolente vicende sentimentali che avrebbero portato alla rottura definitiva. Intervista più che esclusiva sulle colonne de Il Corriere della Sera. Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022), lasu. Una rottura clamorosa quella avvenuta tra la conduttrice e l’ex capitano giallorosso dopo anni e anni di vita condivisa. Ma la vicenda più discussa di sempre tra le pagine del gossip comincia ad apparire sempre più chiara. In un’intervista esclusiva,spiega a tutti come sono andate realmente le cose.ha tradito? Ebbene, anche se tutto porterebbe a questa conclusione, l’ex capitano giallorosso ha deciso di rompere il silenzio sulle turbolente vicende sentimentali che avrebbero portato alla rottura definitiva. Intervista più che esclusiva sulle colonne de Il Corriere della Sera....

sole_mancilla : le mezze verità, i mezzi tradimenti, gli inizi non proprio iniziati e quella fine non del tutto finita; lì, nelle metà di mezzo, ci si muore - Cruise_Girl_9 : @acidanonpoco Diana ha parlato della verità dopo che Carlo ha ammesso i tradimenti, Meghan spara bugie. Diana come… - La_JejeJeje : RT @GOLDRAKE_AVANTI: La Verità è che oramai gli italiani sono abituati, anzi rassegnati, a subire tutto senza ribellarsi mai. Truffe, ingiu… - GOLDRAKE_AVANTI : La Verità è che oramai gli italiani sono abituati, anzi rassegnati, a subire tutto senza ribellarsi mai. Truffe, in… - EusapiaR : @ciroizzo3 In verità non credo fosse così giocoso, era il primo segnale che non volli vedere, non era neanche un am… -