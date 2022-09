La verità di Totti: 'Non ho tradito per primo. Ilary e il padre hanno svuotato le cassette di sicurezza. Io e Noemi? Stiamo insieme da dopo Capodanno' (Di domenica 11 settembre 2022) dopo mesi di gossip e voci sulla fine della storia con Ilary Blasi, Francesco Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera:... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022)mesi di gossip e voci sulla fine della storia conBlasi, Francescoha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera:...

repubblica : La verita di Totti: 'Non ho tradito io per primo ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare. Noemi è venuta do… - cmdotcom : La verità di #Totti: 'Non ho tradito per primo. #Ilary e il padre hanno svuotato le cassette di sicurezza. Io e Noe… - disinformate_it : RT @repubblica: La verita di Totti: 'Non ho tradito io per primo ma ho scoperto Ilary guardando il suo cellulare. Noemi è venuta dopo' http… - Marco65Rm : @marioadinolfi In linea di principio concordo. Nello specifico però Totti si è dovuto difendere xchè la moglie avev… - Rosadigiugno7 : @Corriere Leggo tante critiche all'intervista di Totti sul Corriere. Credo che anche lui abbia diritto di dire la s… -