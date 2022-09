La tremenda verità sul gas: ecco come la Germania sta fregando l'Italia, cosa ci nascondono (Di domenica 11 settembre 2022) I rincari sul gas non sarebbero uguali per tutti. Pare che nel caso della Germania siano più "morbidi". Ne parla Federico Fubini sul Corriere della Sera. Se si mettono a confronto i dati forniti dall'agenzia statistica tedesca Destatis con quelli di Eurostat, relativi a tutti gli altri Paesi europei, è difficile non notare la differenza. Una prima sorpresa - scrive Fubini - è che "in questi mesi di emergenza sui prezzi la Germania sta pagando il gas russo molto meno rispetto al resto d'Europa. Per esempio, in giugno scorso le forniture tedesche da parte di Gazprom avevano un costo unitario pari ad appena poco più di un terzo di quello che sostengono per lo stesso prodotto sia il resto dell'Unione Europea, in media, che l'Italia". Fubini, poi, sottolinea anche un'altra sorpresa: "La forbice fra i prezzi praticati dai russi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) I rincari sul gas non sarebbero uguali per tutti. Pare che nel caso dellasiano più "morbidi". Ne parla Federico Fubini sul Corriere della Sera. Se si mettono a confronto i dati forniti dall'agenzia statistica tedesca Destatis con quelli di Eurostat, relativi a tutti gli altri Paesi europei, è difficile non notare la differenza. Una prima sorpresa - scrive Fubini - è che "in questi mesi di emergenza sui prezzi lasta pagando il gas russo molto meno rispetto al resto d'Europa. Per esempio, in giugno scorso le forniture tedesche da parte di Gazprom avevano un costo unitario pari ad appena poco più di un terzo di quello che sostengono per lo stesso prodotto sia il resto dell'Unione Europea, in media, che l'". Fubini, poi, sottolinea anche un'altra sorpresa: "La forbice fra i prezzi praticati dai russi ...

