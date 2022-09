La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto la finale femminile degli US Open (Di domenica 11 settembre 2022) Sabato la tennista polacca Iga Swiatek ha vinto la finale femminile degli US Open contro la tennista tunisina Ons Jabeur, battendola in due set: 6-2 e 7-6. Gli US open sono uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Leggi su ilpost (Di domenica 11 settembre 2022) Sabato lapolacca Igaha vinto laUS Open contro latunisina Ons Jabeur, battendola in due set: 6-2 e 7-6. Gli US open sono uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il

Primo set senza storia, nel secondo la polacca si fa rimontare dal tour (51 match portati a casa su 58) e diventa la prima tennista. Per Iga Swiatek si tratta del terzo titolo Slam della carriera. Un 2022 straordinario per la tennista polacca che ha dimostrato