La situazione infortunati in casa Palermo (Di domenica 11 settembre 2022) Ecco chi sono i giocatori con qualche problemino fisico in casa Palermo. Soleri che nella parte finale di Palermo Genoa, ha rimediato un piccolo colpo, che lo ha costretto a delle cure a bordo campo prima di rientrare in gara.Il giocatore comunque sta bene e sarà disponibile per la gara contro il Frosinone. Per quanto riguarda invece Broh che ha avuto una distrazione al bicipite femorale, le sue condizioni ancora da valutare. Assente nella partita di Reggio e contro il Genoa, al momento sembra impossibile la sua convocazione per la partita contro il Frosinone. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di domenica 11 settembre 2022) Ecco chi sono i giocatori con qualche problemino fisico in. Soleri che nella parte finale diGenoa, ha rimediato un piccolo colpo, che lo ha costretto a delle cure a bordo campo prima di rientrare in gara.Il giocatore comunque sta bene e sarà disponibile per la gara contro il Frosinone. Per quanto riguarda invece Broh che ha avuto una distrazione al bicipite femorale, le sue condizioni ancora da valutare. Assente nella partita di Reggio e contro il Genoa, al momento sembra impossibile la sua convocazione per la partita contro il Frosinone. L'articolo proviene da Vivendo

Mary90792655 : @SalJ80 in realtà di infortuni (e pure parecchi) ne hanno anche le altre però sulla nostra situazione gravano tanti… - LittleMinkio : @Portinaia2 Se stasera la Juve non dovesse vincere c'è subito pronto l'alibi infortuni, nel caso invece dovessimo c… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Milan, meme dei social sulla situazione infortunati: Origi, Rebic e Lazetic out - Mediagol : VIDEO Milan, meme dei social sulla situazione infortunati: Origi, Rebic e Lazetic out - SalernoSport24 : ??? Seduta mattutina di allenamento per la Salernitana Tiene banco la situazione degli infortunati ?? Leggi l’artico… -