«La Sirenetta»: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo live-action Disney (Di domenica 11 settembre 2022) Un brevissimo video in cui la giovane Halle Bailey mostra tutta la sua potenza vocale e promette di conquistarci nei panni di Ariel Leggi su vanityfair (Di domenica 11 settembre 2022) Un brevissimo video in cui la giovane Halle Bailey mostra tutta la sua potenza vocale e promette di conquistarci nei panni di Ariel

dumurin : RT @comingsoonit: #Ariel è tornata, e questa volta in carne e ossa. Dall'evento #D23 di Los Angeles arrivano le prime immagini del remake l… - yufalcediluna : La Sirenetta: ecco il trailer del film Disney in arrivo nel 2023 - Alessan67416970 : RT @comingsoonit: #Ariel è tornata, e questa volta in carne e ossa. Dall'evento #D23 di Los Angeles arrivano le prime immagini del remake l… - helaaria : Ecco qui poteva essere anche blu (tipo in Harry Potter sono Azzurrine). Qui nessuno ha descritto la sirenetta quin… - IGNitalia : Durante la convention #D23, #Disney e #Pixar hanno annunciato tante produzioni in arrivo tra il 2023 e il 2024, mos… -