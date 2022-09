La scuola riparte, batosta caro prezzi su libri e corredo: spesa fino a 1.230 euro (Di domenica 11 settembre 2022) I rincari. Pesano crisi delle materie prime e inflazione. Adiconsum: «Più 7% per il materiale». E le scuole cercano di non sforare i tetti fissati dal Ministero. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 11 settembre 2022) I rincari. Pesano crisi delle materie prime e inflazione. Adiconsum: «Più 7% per il materiale». E le scuole cercano di non sforare i tetti fissati dal Ministero.

