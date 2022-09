La salma della Regina Elisabetta lascia Balmoral: le immagini ufficiali (Di domenica 11 settembre 2022) A tre giorni dalla morte della Regina Elisabetta, la sua salma ha lasciato il castello di Balmoral in Scozia. Un corteo si sta dirigendo verso Edimburgo. “La salma della Regina ha lasciato Balmoral”. Poco fa il profilo ufficiale della famiglia reale ha mostrato le immagini della bara della Regina fuori dal palazzo di Balmoral. “La salma di Sua Maestà la Regina ha lasciato Balmoral. Accompagnata dalla Principessa Anna e Sir Tim Laurence, il corteo si recherà al Palazzo di Holyroodhouse”. Her Majesty The Queen’s coffin has left ... Leggi su biccy (Di domenica 11 settembre 2022) A tre giorni dalla morte, la suahato il castello diin Scozia. Un corteo si sta dirigendo verso Edimburgo. “Lahato”. Poco fa il profilo ufficialefamiglia reale ha mostrato lebarafuori dal palazzo di. “Ladi Sua Maestà lahato. Accompagnata dalla Principessa Anna e Sir Tim Laurence, il corteo si recherà al Palazzo di Holyroodhouse”. Her Majesty The Queen’s coffin has left ...

