La Salernitana strappa il punto allo Stadium: Juve infuriata nel finale (Di domenica 11 settembre 2022) Da pochi minuti è terminata la gara tra la Juventus e la Salernitana con il risultato di 2-2. Match contraddistinto da tantissime polemiche. Al 5' c'è un contatto dubbio in area di rigore bianconera tra Bremer e Piatek, ma l'arbitro ed il Var fanno continuare. La prima vera chance del match capita a Miretti che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

