La Russia sfugge alle sanzioni | ecco la nuova alleanza con i Talebani

(Di domenica 11 settembre 2022) Uno degli errori macroscopici, compiuti dall’Unione Europea, è stato quello di considerarsi partner strategico, insostituibile, indispensabile per la bilancia commerciale russa. Bruxelles incarna ancora una vecchia concezione del nostro continente, quella secondo cui rappresenteremmo il centro nevralgico del commercio, dell’economia e della geopolitica. Ma la situazione, dalla caduta del Muro di Berlino in poi, è radicalmente mutata. Ad oggi, i grandi interessi globali conoscono un’altra area del mondo: l’Indo-Pacifico ed il continente asiatico. I rapporti traNon c’è solo lo scontro decisivo tra Taiwan e Cina, oppure l’ascesa dell’India, gli obiettivi strategici del territorio si estendono anche alla guerra tra Mosca e Kiev. Per ultimo, Putin è in procinto di concludere con iafghani un accordo commerciale ...