La risposta di Ilary Blasi all’intervista di Totti: “Se parlo rovino 50 famiglie” (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo la clamorosa intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera, Ilary Blasi ha replicato tramite il suo avvocato Alessandro Simeone. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli” ha fatto sapere la conduttrice, che per ora ha come priorità il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Francesco Totti shock: “Ilary ha svuotato la cassaforte, mi ha rubato tutto” L'ex calciatore si è sfogato con il Corriere della Sera, cui ha lasciato una lunga intervista per parlare della fine del suo matrimonio La risposta di Ilary Blasi alle parole di Francesco Totti Nessuna replica, dunque, nessun contrattacco mediatico ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo la clamorosa intervista rilasciata da Francescoal Corriere della Sera,ha replicato tramite il suo avvocato Alessandro Simeone. “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli” ha fatto sapere la conduttrice, che per ora ha come priorità il bene di Cristian, Chanel e Isabel. Francescoshock: “ha svuotato la cassaforte, mi ha rubato tutto” L'ex calciatore si è sfogato con il Corriere della Sera, cui ha lasciato una lunga intervista per parlare della fine del suo matrimonio Ladialle parole di FrancescoNessuna replica, dunque, nessun contrattacco mediatico ...

repubblica : Totti: 'Non ho tradito io per primo'. La risposta di Ilary: 'Proteggero' i miei figli, ma so cose che potrebbero ro… - fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - repubblica : Totti, la risposta di Ilary: 'Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovina… - MondoTV241 : Totti/Blasi, la risposta di Ilary non si fa attendere 'Ognuno è responsabile delle proprie azioni, i figli prima di… - Logorr0ica93 : Andrò contro corrente ma quella risposta di Ilary fa capire tante cose da ambedue le parti. E poi diciamo la verità… -