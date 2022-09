"La regina è morta": cosa succede alle spalle del giornalista, choc in diretta | Guarda (Di domenica 11 settembre 2022) L'annuncio della morte della regina Elisabetta è stato accolto con profonda tristezza da tutti in Inghilterra e nel resto del mondo. Il conduttore della Bbc Huw Edwards, vestito di nero come prevede il protocollo in questi casi, ha dato la notizia in diretta con uno sguardo triste e abbattuto. Qualcuno, però, non ha potuto fare a meno di notare che meno tristi sembravano le due persone comparse dietro il conduttore. Quello che è successo alle spalle del giornalista ha lasciato tutti senza parole. Mentre Huw Edwards annunciava la morte della regina Elisabetta, infatti, dietro - all'interno della redazione della Bbc - si sono viste due persone intente a scattarsi un selfie. Il tutto in diretta tv e in uno dei momenti più solenni della storia dell'emittente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) L'annuncio della morte dellaElisabetta è stato accolto con profonda tristezza da tutti in Inghilterra e nel resto del mondo. Il conduttore della Bbc Huw Edwards, vestito di nero come prevede il protocollo in questi casi, ha dato la notizia incon uno sguardo triste e abbattuto. Qualcuno, però, non ha potuto fare a meno di notare che meno tristi sembravano le due persone comparse dietro il conduttore. Quello che è successospdelha lasciato tutti senza parole. Mentre Huw Edwards annunciava la morte dellaElisabetta, infatti, dietro - all'interno della redazione della Bbc - si sono viste due persone intente a scattarsi un selfie. Il tutto intv e in uno dei momenti più solenni della storia dell'emittente. ...

