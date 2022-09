La Premier League ha speso quanto Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 messe insieme. Tanto vale fare la Brexit anche nel calcio (Di domenica 11 settembre 2022) Quello che era centro è ormai diventato periferia. E questo scivolamento alla deriva rischia di essere irreversibile. La chiusura di quel sogno collettivo chiamato calciomercato costringe a guardare negli occhi una realtà che ha i contorni dell’incubo. Da anni la Serie A non è più il campionato più ricco e bello del Vecchio Continente. Da signore a servo della gleba. E tutto in poco più di un ventennio. Un declino che non fa neanche più notizia. Se non per le dimensioni della sua portata. Per comprendere davvero la marginalità della Serie A basta tirare fuori un dato. Nell’ultima finestra di mercato i club della Premier League hanno speso qualcosa come 2.25 miliardi di euro in campagna acquisti. In pratica quanto Serie A, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Quello che era centro è ormai diventato periferia. E questo scivolamento alla deriva rischia di essere irreversibile. La chiusura di quel sogno collettivo chiamatomercato costringe a guardare negli occhi una realtà che ha i contorni dell’incubo. Da anni laA non è più il campionato più ricco e bello del Vecchio Continente. Da signore a servo della gleba. E tutto in poco più di un ventennio. Un declino che non fa nepiù notizia. Se non per le dimensioni della sua portata. Per comprendere davvero la marginalità dellaA basta tirare fuori un dato. Nell’ultima finestra di mercato i club dellahannoqualcosa come 2.25 miliardi di euro in campagna acquisti. In praticaA, ...

DiMarzio : #PremierLeague | Rinviate le gare del weekend dopo la morte della regina Elisabetta: il comunicato - juventusfc : UFFICIALE | Denis Zakaria continuerà la sua stagione in Premier League, con la maglia del @ChelseaFC In bocca al lupo, Zak! - DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - fattoquotidiano : La Premier League ha speso quanto Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 messe insieme. Tanto vale fare la Brexit anch… - sarafeneri : RT @RanocchiateBlog: È LA PREMIER LEAGUE QUELLA FERMA UNA GIORNATA PER LUTTO NON LA SERIE A PRONTOOOOOOOOOOO #InterTorino -