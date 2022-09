La Nazionale maschile di pallavolo è campione del mondo (Di domenica 11 settembre 2022) Nella finale di Katowice ha battuto la Polonia in rimonta: era dal 1998 che l’Italia non vinceva un Mondiale Leggi su ilpost (Di domenica 11 settembre 2022) Nella finale di Katowice ha battuto la Polonia in rimonta: era dal 1998 che l’Italia non vinceva un Mondiale

