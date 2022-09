“La lotta alla mafia a 40 anni dalla legge La Torre”: riconquistare strade e piazze per sconfiggere la criminalità (Di domenica 11 settembre 2022) Roma – Come le mafie fondano il proprio impero partendo dal controllo delle strade, dei rioni, dei quartieri, così la legalità è proprio lì che va affermata, strada per strada, riprendendo possesso degli spazi della collettività, non solo come segnale di presenza dello Stato ma anche come messaggio di speranza e coraggio per chi, stanco di subire, vuole alzare la testa. E, infine, come esempio per i giovani, che non devono vedere i criminali “padroni” dei territori. E’ il messaggio uscito dal convegno “La lotta alla mafia: a 40 anni dalla legge ‘La Torre’ – Il ruolo dei collaboratori di giustizia”, svolto il 9 settembre 2022 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Maricetta Tirrito “E’ stata l’occasione – ha spiegato Maricetta Tirrito, ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 11 settembre 2022) Roma – Come le mafie fondano il proprio impero partendo dal controllo delle, dei rioni, dei quartieri, così la legalità è proprio lì che va affermata, strada per strada, riprendendo possesso degli spazi della collettività, non solo come segnale di presenza dello Stato ma anche come messaggio di speranza e coraggio per chi, stanco di subire, vuole alzare la testa. E, infine, come esempio per i giovani, che non devono vedere i criminali “padroni” dei territori. E’ il messaggio uscito dal convegno “La: a 40‘La’ – Il ruolo dei collaboratori di giustizia”, svolto il 9 settembre 2022 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Maricetta Tirrito “E’ stata l’occasione – ha spiegato Maricetta Tirrito, ...

