La Crusca: «Più che lo schwa usate il congiuntivo» (Di domenica 11 settembre 2022) L'italiano è lingua vitalissima. Con fenomeni poco razionali come il carattere fonetico del «politicamente corretto» o la perdite nella ricchezza del parlato come quella del modo verbale per esprimere la potenzialità... E la Crusca, che lo studia da sempre, per la prima volta chiarisce i dubbi di tutti in un libro. Per tutti c'è una prima volta, anche per l'Accademia della Crusca. Che, nata nel 1583, a metà settembre pubblica il suo primo libro per il grande pubblico: Giusto, sbagliato, dipende (Mondadori). Un pamphlet con un approccio alfabetico che raccoglie la quintessenza dell'insegnamento dell'autorevole e prestigiosa istituzione, organizzando in forma sistematica i quesiti arrivati alla sua attenzione. «Ci è sembrata un'ulteriore occasione per farci conoscere dagli italiani e per dialogare con loro, per mettere a disposizione di tutti una serie ...

