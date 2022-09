La centrale di Zaporizhzhya è stata spenta

(Di domenica 11 settembre 2022) Lanucleare ucraina dicompletamenteper motivi di sicurezza. Lo stabilimento è stato disconnesso dalla rete elettrica ed è in fase di chiusura dopo che l'ultimo reattore, il numero sei...

Mentre prosegue la controffensiva ucraina, funzionari di Kiev fanno sapere che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica ed è in fase di chiusura dopo che l'ultimo reattore, il numero sei, è stato spento. "È stato deciso di mettere ... L'AIEA avverte: "Con la centrale nucleare di Zaporizhzhya giochiamo col fuoco e potrebbe accadere qualcosa di molto, molto catastrofico". La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata tagliata fuori dalla rete elettrica dal 5 settembre. Le centrali nucleari richiedono energia per mantenere ...