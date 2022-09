La campagna elettorale sta mostrando il vuoto della politica: ci aspetta una nuova crisi (Di domenica 11 settembre 2022) di Paolo Bagnoli La campagna elettorale si svolge nel vuoto della politica portando alla ribalta un quadro della realtà istituzionale veramente preoccupante. La preoccupazione, poi, diviene più acuta pensando a quanto può uscire dalle elezioni con l’andata al governo di una formazione che ha le sue lontane radici fuori dal contesto costituzionale; che ha nel nazionalismo, addirittura etnico, la propria identità affiancata da un’altra forza nazionalista e sovranista la quale, dimentica delle proprie radici, lascia intravedere l’Italia con la quale, probabilmente, avremo a che fare. Con quale clima dovremo fare i conti senza che si profili la capacità dell’eventuale opposizione di essere all’altezza del proprio compito. Il clima è quello politico in generale, considerato che il sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) di Paolo Bagnoli Lasi svolge nelportando alla ribalta un quadrorealtà istituzionale veramente preoccupante. La preoccupazione, poi, diviene più acuta pensando a quanto può uscire dalle elezioni con l’andata al governo di una formazione che ha le sue lontane radici fuori dal contesto costituzionale; che ha nel nazionalismo, addirittura etnico, la propria identità affiancata da un’altra forza nazionalista e sovranista la quale, dimentica delle proprie radici, lascia intravedere l’Italia con la quale, probabilmente, avremo a che fare. Con quale clima dovremo fare i conti senza che si profili la capacità dell’eventuale opposizione di essere all’altezza del proprio compito. Il clima è quello politico in generale, considerato che il sistema ...

