Una controffensiva dai risultati inaspettati. Nelle ultime 24 ore "" di persone sono fuggite in Russia dalla regione di, teatro della controffensiva ucraina . "Non è stata la notte più facile, non è stata la mattina più facile. Nelle ultime 24 ore, ...L'esodo Secondo le autorità russe, nelle ultime 24 ore "" di persone sono fuggite verso la regione russa di Belgorod dall'oblast di, teatro della controffensiva delle forze di Kiev ... Kharkiv: migliaia di militari e collaborazionisti fuggiti in Russia nell’ultimo giorno Nel frattempo il comando operativo meridionale dell'esercito ucraino ha annunciato la distruzione del ponte di barche che i russi avevano allestito nei pressi di Nova Kakhovka, sul Dnepr ...Il leader ceceno sulla ritirata russa: "Commessi degli errori. La situazione è infernale". Intelligence britannica: "progressi delle forze ucraini. Ancora combattimenti a Kupiansk e Izyum" ...