Juventus, tifosi furiosi: "Non è accettabile che ci trattino così, fuorigioco di Bonucci inesistente. E' ora che la società..." (Di domenica 11 settembre 2022) Nel posticipo domenicale la Juventus ha pareggiato in rimonta 2-2 in casa contro la Salernitana (Bremer e Bonucci al 92'), dopo una prova incolore soprattutto nel primo tempo quando ha subito le due...

juventusfc : Celebriamo l'unione dei tifosi bianconeri ???? @CocaColaIT si conferma official partner della Juventus. - marcoconterio : 'Donnarumma tu sei napoletano' 'Donnarumma figlio di...' ????L'accoglienza dei tifosi della #Juventus all'ingresso… - NicolaRaiano : Comunque, diciamolo: la Juventus gioca uno schifo e qualcuno deve darsi una mossa. #Allegri non può stare su quella… - aquila7630 : I tifosi della #Juventus infuriati per il gol annullato a #Milik al 95' contro la #Salernitana. #SerieA #11settembre - Frances57052707 : RT @PiccoloDrago65: Come cazzo fate a fare un commento tecnico su questa partita VINTA proprio non lo capisco,un Tifoso vero stasera è inca… -