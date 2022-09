Juventus-Salernitana, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 11 settembre 2022) Lasciata alle spalle la delusione di Champions contro il Paris Saint-Germain, la Juventus torna a guardare al campionato e si prepara ad accogliere allo Stadium una Salernitana sorprendente, reduce da 4 risultati utili consecutivi. I bianconeri cercheranno di non farsi sorprendere e di replicare la prestazione del Parco dei Principi per quella che, secondo Allegri, sarà una partita ancor più difficile rispetto a quella contro i parigini. Il fischio d’inizio a Juventus-Salernitana, valevole per il sesto turno di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Assieme a Napoli, Milan e Atalanta, la Juventus è ancora imbattuta in campionato, avendo messo insieme 9 punti grazie alle vittorie interne contro Sassuolo (3-0) e Spezia (2-0) e i 3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Lasciata alle spalle la delusione di Champions contro il Paris Saint-Germain, latorna a guardare al campionato e si prepara ad accogliere allo Stadium unasorprendente, reduce da 4 risultati utili consecutivi. I bianconeri cercheranno di non farsi sorprendere e di replicare la prestazione del Parco dei Principi per quella che, secondo Allegri, sarà una partita ancor più difficile rispetto a quella contro i parigini. Il fischio d’inizio a, valevole per il sesto turno diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Assieme a Napoli, Milan e Atalanta, laè ancora imbattuta in campionato, avendo messo insieme 9 punti grazie alle vittorie interne contro Sassuolo (3-0) e Spezia (2-0) e i 3 ...

