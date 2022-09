Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali: basta errori (Di domenica 11 settembre 2022) Rendimento altalenante contro un inizio positivo, ecco le due facce di Juventus e Salernitana. I bianconeri non devono più commettere errori, mentre la Salernitana cercherà di osare ancora una volta, così da conquistare punti importanti. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Salernitana, posticipo che chiude la Domenica di Serie A. La sesta giornata si concluderà con il Monday night tra Empoli e Roma. Al nono posto in classifica con 9 punti, la Juventus si ritrova costretta a inseguire. I successi di Milan, Napoli, Atalanta e Inter mettono in allarme i ragazzi di Allegri, che non possono più sbagliare. La compagine piemontese ha la necessità di dare risposte, viste le ultime uscite: il pareggio deludente contro la ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 11 settembre 2022) Rendimento altalenante contro un inizio positivo, ecco le due facce di. I bianconeri non devono più commettere, mentre lacercherà di osare ancora una volta, così da conquistare punti importanti. Ecco di seguito ledi, posticipo che chiude la Domenica di Serie A. La sesta giornata si concluderà con il Monday night tra Empoli e Roma. Al nono posto in classifica con 9 punti, lasi ritrova costretta a inseguire. I successi di Milan, Napoli, Atalanta e Inter mettono in allarme i ragazzi di Allegri, che non possono più sbagliare. La compagine piemontese ha la necessità di dare risposte, viste le ultime uscite: il pareggio deludente contro la ...

GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - forumJuventus : #JuveSalernitana, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Kean, Vlahovic e Kostic in attacco. I… - IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - HarisRouf2 : Italian Serie A WATCH?? Juventus vs Salernitana LIVE STREAM LINK?? - sportli26181512 : Juventus-Salernitana, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Allo Stadium la Juve ospita la Salern… -