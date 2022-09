Juventus-Salernitana, beffa Milik: gol annullato, ma il rosso per l’esultanza resta (Di domenica 11 settembre 2022) Un gol pesantissimo, un fuorigioco ravvisato dal Var, un’espulsione che ha il sapore della beffa. Arek Milik è stato il protagonista del finale di Juventus-Salernitana. L’autore del gol del momentaneo 3-2 ha esultato togliendosi la maglia rabbiosamente, ricevendo il secondo cartellino giallo come da regolamento. Poi l’intervento del Var per il fuorigioco. Niente gol, ma il rosso rimane sul groppone dell’attaccante polacco. Nell’ambito dell’applicazione del var, solo i cartellini assegnati per scorrettezze di gioco vengono revocati dopo un intervento della tecnologia. I provvedimenti disciplinari per scorrettezze su comportamenti non regolamentari (se si avvicina agli restano. Accadde al Napoli di Maurizio Sarri. Hamsik, dopo il gol poi annullato alla Spal, spaccò la ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Un gol pesantissimo, un fuorigioco ravvisato dal Var, un’espulsione che ha il sapore della. Arekè stato il protagonista del finale di. L’autore del gol del momentaneo 3-2 ha esultato togliendosi la maglia rabbiosamente, ricevendo il secondo cartellino giallo come da regolamento. Poi l’intervento del Var per il fuorigioco. Niente gol, ma ilrimane sul groppone dell’attaccante polacco. Nell’ambito dell’applicazione del var, solo i cartellini assegnati per scorrettezze di gioco vengono revocati dopo un intervento della tecnologia. I provvedimenti disciplinari per scorrettezze su comportamenti non regolamentari (se si avvicina aglino. Accadde al Napoli di Maurizio Sarri. Hamsik, dopo il gol poialla Spal, spaccò la ...

