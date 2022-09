JUVENTUS-SALERNITANA ALLEGRI LANCIA I BABY (Di domenica 11 settembre 2022) Moise Kean è alla settima stagione da professionista, ma è un classe 2000, testimonial della JUVENTUS millennial che vedremo oggi, ore 20.45, molto probabilmente contro la SALERNITANA. Per riLANCIArsi dopo il deludente pareggio di Firenze e la sconfitta di Parigi, Massimiliano ALLEGRI decide di affidarsi ai BABY, anche perché mercoledì arriva il Benfica e sarà una gara chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions. Il turnover, allora, è necessario. JUVENTUS-SALERNITANA QUANTI RAGAZZI IN CAMPO Federico Gatti non è giovanissimo, ha 24 anni, ma è comunque un esordiente in Serie A. Fa parte della new wave bianconera che comprende anche Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ai quali potrebbero essere affidate le chiavi del centrocampo, con la supervisione di Paredes. Del ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 11 settembre 2022) Moise Kean è alla settima stagione da professionista, ma è un classe 2000, testimonial dellamillennial che vedremo oggi, ore 20.45, molto probabilmente contro la. Per rirsi dopo il deludente pareggio di Firenze e la sconfitta di Parigi, Massimilianodecide di affidarsi ai, anche perché mercoledì arriva il Benfica e sarà una gara chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions. Il turnover, allora, è necessario.QUANTI RAGAZZI IN CAMPO Federico Gatti non è giovanissimo, ha 24 anni, ma è comunque un esordiente in Serie A. Fa parte della new wave bianconera che comprende anche Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ai quali potrebbero essere affidate le chiavi del centrocampo, con la supervisione di Paredes. Del ...

