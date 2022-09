Juventus Salernitana 0-0 LIVE: Piatek giù in area, niente rigore per l’arbitro (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juventus e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Salernitana si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Juventus Salernitana 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Salernitana. 4? Piatek giù in area – Lancio di Mazzocchi, Bremer si lascia sorprendere dal movimento alle sue spalle di Piatek che entra in area e cade nel contatto col brasiliano. Marcenaro aspetta il check del Var che non dà rigore. Migliore in campo: al termine del primo tempo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve. 4?giù in– Lancio di Mazzocchi, Bremer si lascia sorprendere dal movimento alle sue spalle diche entra ine cade nel contatto col brasiliano. Marcenaro aspetta il check del Var che non dà. Migliore in campo: al termine del primo tempo ...

GiovaAlbanese : La #Juve “bellina', fino ad ora, lo è stata poco e niente. Anzi, non è mai riuscita a dare continuità a una prestaz… - forumJuventus : #JuveSalernitana, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con il tridente Kean, Vlahovic e Kostic in attacco. I… - IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - de_pierro2 : Per dare un rigore alla Salernitana contro la Juventus devono essere sparati in diretta #JuventusSalernitana - ilbianconerocom : Juventus-Salernitana LA MOVIOLA LIVE: contatto Piatek-Bremer ma tutto regolare -