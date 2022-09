Italia-Slovenia 3-0, azzurri in finale dei Mondiali di volley: stasera la Polonia (Di domenica 11 settembre 2022) Un gruppo fortissimo, compatto e coeso dai valori tecnici elevati. Questi sono i ragazzi scelti da Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico del percorso azzurro, che hanno portato la Nazionale Italiana maschile di pallavolo a giocarsi la finale dei Mondiali di volley. L’avversario nella semifinali di ieri non era per niente semplice da battere: dinnanzi ai campioni d’Europa in carica, infatti, si sono parati i vice campioni d’Europa che erano animati dalla voglia di salire sul tetto del mondo e da un senso, ben tangibile, di rivalsa verso chi gli aveva sottratto l’alloro continentale. Una partita, quindi, complessa sotto ogni punto di vista, ma la selezione Italiana ne è uscita a testa alta e, se possibile, ancor più rinforzata: Italia-Slovenia è lo spot perfetto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Un gruppo fortissimo, compatto e coeso dai valori tecnici elevati. Questi sono i ragazzi scelti da Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico del percorso azzurro, che hanno portato la Nazionalena maschile di pallavolo a giocarsi ladeidi. L’avversario nella semifinali di ieri non era per niente semplice da battere: dinnanzi ai campioni d’Europa in carica, infatti, si sono parati i vice campioni d’Europa che erano animati dalla voglia di salire sul tetto del mondo e da un senso, ben tangibile, di rivalsa verso chi gli aveva sottratto l’alloro continentale. Una partita, quindi, complessa sotto ogni punto di vista, ma la selezionena ne è uscita a testa alta e, se possibile, ancor più rinforzata:è lo spot perfetto per ...

