Italia-Serbia oggi, Europei basket 2022: orario 11 settembre, programma, tv, streaming (Di domenica 11 settembre 2022) Dentro o fuori. Ancora a Berlino o alla fine della corsa. Italia-Serbia ritorna dopo poco più di un anno dalla sfida del Preolimpico di Belgrado. Nove dodicesimi della squadra azzurra sono gli stessi di allora, è più cambiata la formazione serba. Tutte e due, però, una cosa comune l’hanno. Sono infatti arrivate nuove guide tecniche. Da una parte c’è Gianmarco Pozzecco al posto di Meo Sacchetti, dall’altra Svetislav Pesic al posto di Igor Kokoskov. Due bagagli di esperienza completamente diversi, due sistemi che più differenti non si possono definire. Azzurri al completo, Serbia a cui mancherà Nemanja Nedovic, out per il resto della manifestazione. Simone Fontecchio contro Nikola Jokic: ala uno, centro l’altro. Sono loro i due uomini sui quali si appoggeranno le speranze dell’uno e dell’altro fronte. basket, i ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Dentro o fuori. Ancora a Berlino o alla fine della corsa.ritorna dopo poco più di un anno dalla sfida del Preolimpico di Belgrado. Nove dodicesimi della squadra azzurra sono gli stessi di allora, è più cambiata la formazione serba. Tutte e due, però, una cosa comune l’hanno. Sono infatti arrivate nuove guide tecniche. Da una parte c’è Gianmarco Pozzecco al posto di Meo Sacchetti, dall’altra Svetislav Pesic al posto di Igor Kokoskov. Due bagagli di esperienza completamente diversi, due sistemi che più differenti non si possono definire. Azzurri al completo,a cui mancherà Nemanja Nedovic, out per il resto della manifestazione. Simone Fontecchio contro Nikola Jokic: ala uno, centro l’altro. Sono loro i due uomini sui quali si appoggeranno le speranze dell’uno e dell’altro fronte., i ...

