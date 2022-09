Italia-Polonia, programma e telecronisti Sky e Rai finale Mondiali volley 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Rai di Italia-Polonia, attesissima finale dei Mondiali 2022 di volley. Gli azzurri si giocano lo storico titolo, lo fanno contro i padroni di casa e fortissimi rivali polacchi. Appuntamento con la storia alle ore 21 di domenica 11 settembre nella cornice di Katowice, chi riuscirà a vincere mettendosi al collo la medaglia d’oro? Lo scopriremo assieme stasera. Italia-Polonia sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi e su Rai Uno con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Ile isu Sky e Rai di, attesissimadeidi. Gli azzurri si giocano lo storico titolo, lo fanno contro i padroni di casa e fortissimi rivali polacchi. Appuntamento con la storia alle ore 21 di domenica 11 settembre nella cornice di Katowice, chi riuscirà a vincere mettendosi al collo la medaglia d’oro? Lo scopriremo assieme stasera.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi e su Rai Uno con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. SportFace.

LiaCapizzi : PS non mettiamo pressione a questa Giovane Italia. Calma e gesso. Contro la Polonia sarà tosta. Il palazzetto di Ka… - Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallavolo battendo 3-0 la Slovenia nella semifinale giocata… - trentinovolley : ?????? | MONDIALE 2022 ? IN FINALE!!! L'#Italia dei gialloblù #Lavia (15), #Michieletto (9) e #Sbertoli supera 3-0 la… - GraziaMarocco : RT @Mora20La: Ci siamo, oggi è il grande giorno. Dopo 24 anni l'Italia del volley torna in finale ai mondiali e lo fa con il gruppo più gio… - direpuntoit : La nazionale maschile di pallavolo dopo 24 anni conquista la finale del mondiale: stasera il match definitivo… -