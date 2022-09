Italia-Polonia in tv, cambia il canale per la Finale dei Mondiali di volley! Orario e nuovo programma (Di domenica 11 settembre 2022) Domenica 11 settembre andrà in scena la Finale dei Mondiali 2022 di volley maschile. L’Italia affronterà la Polonia a Katowice, gli azzurri cercheranno i battere i Campioni del Mondo per conquistare il quarto titolo iridato della storia. L’appuntamento è alle ore 21.00. C’è un’interessante novità per quanto concerne il palinsesto televisivo della nostra Nazionale. Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e non su Rai 2 come era avvenuto nelle precedenti partite. Prevista la diretta tv anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now, volleyballworld.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito il programma di Italia-Polonia, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Domenica 11 settembre andrà in scena ladei2022 di volley maschile. L’affronterà laa Katowice, gli azzurri cercheranno i battere i Campioni del Mondo per conquistare il quarto titolo iridato della storia. L’appuntamento è alle ore 21.00. C’è un’interessante novità per quanto concerne il palinsesto televisivo della nostra Nazionale.sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e non su Rai 2 come era avvenuto nelle precedenti partite. Prevista la diretta tv anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now, volleyballworld.tv. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’incontro. Di seguito ildi, ...

Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallavolo battendo 3-0 la Slovenia nella semifinale giocata… - trentinovolley : ?????? | MONDIALE 2022 ? IN FINALE!!! L'#Italia dei gialloblù #Lavia (15), #Michieletto (9) e #Sbertoli supera 3-0 la… - sportface2016 : +++L'#ITALIA SCHIANTA LA #SLOVENIA 3-0, DOMANI SI GIOCHERA' IL TITOLO MONDIALE CONTRO LA #POLONIA+++ #Volley - Anita_atleta : Oro Polonia, Plata Italia, Bronce Brasil?? - giairritata : RT @LiaCapizzi: PS non mettiamo pressione a questa Giovane Italia. Calma e gesso. Contro la Polonia sarà tosta. Il palazzetto di Katowice s… -