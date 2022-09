Italbasket, che impresa: Serbia ko 94 - 86. Gli azzurri volano ai quarti di finale dell'Europeo! (Di domenica 11 settembre 2022) BERLINO (Germania) - E' un'Italia da impazzire: gli azzurri di Gianmarco Pozzecco battono la Serbia 94 - 86 e volano ai quarti di finale di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) BERLINO (Germania) - E' un'Italia da impazzire: glidi Gianmarco Pozzecco battono la94 - 86 eaididi ...

CB_Ignoranza : CLAMOROSA IMPRESA DELL’ITALBASKET! A Berlino l’Italia ha battuto la Serbia di Jokic negli ottavi di finale dell’Eu… - CagliariCalcio : Cosa ha fatto Spissu? Che #Italbasket! Bravi Marco, Gigi e Rick, orgoglio sardo ???? #ItaliaSerbia - chiellini : ???? Pronto a sostenere gli Azzurri che oggi faranno il loro esordio ad #EuroBasket ?? E se come me non potrai essere… - OLD_Scugnizz_26 : PARTITA SPAZIALE!!! Chi ama lo sport sono queste il tipo di partite che uno vuole vedersi. Sottovalutati e dati per… - GiuxInter : Chi non ama il Basket non ama lo sport…e @quieto62 è il telecronista sportivo che da sempre ti trascina di più sfru… -