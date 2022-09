Italbasket, che impresa: Serbia ko 94 - 86, azzurri ai quarti dell'Europeo! (Di domenica 11 settembre 2022) BERLINO (Germania) - È un' Italia da impazzire: gli azzurri di Gianmarco Pozzecco battono la Serbia 94 - 86 e volano ai quarti di finale di Eurobasket . Nonostante un primo tempo complicato, gli ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022) BERLINO (Germania) - È un' Italia da impazzire: glidi Gianmarco Pozzecco battono la94 - 86 e volano aidi finale di Eurobasket . Nonostante un primo tempo complicato, gli ...

Italbasket : Situazione: admin sfoglia tutte le foto che arrivano, ma si mette a piagnucolare di continuo e non sa quale scegliere ?????? - CB_Ignoranza : CLAMOROSA IMPRESA DELL’ITALBASKET! A Berlino l’Italia ha battuto la Serbia di Jokic negli ottavi di finale dell’Eu… - LegaBasketA : Che Azzurri spettacolari! ?? Una partita clamorosa dei ragazzi della nazionale ?? che battono la Serbia e volano ai q… - ilgladiatore36 : @Italbasket Lui non avrebbe mai lasciato la squadra solo in un momento del genere. E se manco Messina è riuscito a… - PlaytoWinSquad : @spapurzi @Italbasket Anche per la francia non e in chiaro. Dicono Che si vede con là FIBA per queste domande -