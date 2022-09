Ita celebra il mito di Ferrari. Su Monza plana l’Airbus dedicato al padre della Rossa (Di domenica 11 settembre 2022) Enzo Ferrari sarebbe contento, a dispetto del suo carattere forte, a tratti duro e dalle tendenze perfezioniste. Ma d’altronde l’occasione è di quelle da non farsi scappare, il centenario del Gran Premio di Monza, simbolo indiscusso dell’automobilismo sportivo italiano, corso per la prima volta il 9 settembre del 2022. E che oggi ripete la sua ancora una volta la sua storia, sul circuito che tante volte ha visto trionfare la scuderia fondata dal Drake, così era soprannominato Ferrari, che oggi vanta 31 titoli tra costruttori e piloti. E per celebrare uno dei padri dell’automobilismo mondiale, Ita Airways ha scelto di proseguire nella tradizione di dedicare i suoi aerei a personaggi importanti dello sport italiano e non solo delle due o quattro ruote. Dopo Valentino Rossi, Marcello Lippi, Roberto Baggio ed Enzo Bearzot, ... Leggi su formiche (Di domenica 11 settembre 2022) Enzosarebbe contento, a dispetto del suo carattere forte, a tratti duro e dalle tendenze perfezioniste. Ma d’altronde l’occasione è di quelle da non farsi scappare, il centenario del Gran Premio di, simbolo indiscusso dell’automobilismo sportivo italiano, corso per la prima volta il 9 settembre del 2022. E che oggi ripete la sua ancora una volta la sua storia, sul circuito che tante volte ha visto trionfare la scuderia fondata dal Drake, così era soprannominato, che oggi vanta 31 titoli tra costruttori e piloti. E perre uno dei padri dell’automobilismo mondiale, Ita Airways ha scelto di proseguire nella tradizione di dedicare i suoi aerei a personaggi importanti dello sport italiano e non solo delle due o quattro ruote. Dopo Valentino Rossi, Marcello Lippi, Roberto Baggio ed Enzo Bearzot, ...

