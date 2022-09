Intervista Totti, Selvaggia Lucarelli lo attacca: «Senza rispetto per Ilary. E fortuna che voleva proteggere i figli...» (Di domenica 11 settembre 2022) L'Intervista bomba di Francesco Totti ha levato spazio pure alla regina Elisabetta. L'ex calciatore ha parlato del matrimonio con Ilary, di come è naufragato, dei litigi e di Noemi... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) L'bomba di Francescoha levato spazio pure alla regina Elisabetta. L'ex calciatore ha parlato del matrimonio con, di come è naufragato, dei litigi e di Noemi...

Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - Agenzia_Ansa : Francesco Totti racconta la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi: 'Non sono stato io a tradire per primo', s… - Gazzetta_it : Totti: 'Non ho tradito per primo Ilary. Spero in un accordo ma lei mi ha portato via i Rolex' - magya09 : Con questa intervista #Totti è sceso proprio in basso.... che peccato e meno male che voleva tutelare i figli. E li… - Cinzy08_ : RT @madrockworld: Ammesso e non concesso che Ilary abbia pure tradito per prima, se è vero che vuoi proteggere i tuoi figli adolescenti (et… -