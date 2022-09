Inter Torino, la gioia di Brozovic dopo il gol vittoria: «Tutti insieme» (Di domenica 11 settembre 2022) Il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic ha esultato sui social dopo la vittoria contro il Torino, avvenuta grazie alla sua rete Marcelo Brozovic su Instagram suona la carica dopo la vittoria sul finale contro il Torino: “Tutti insieme. Forza Inter”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperKraljtataBroZ (@marcelo Brozovic) il post. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Il centrocampista dell’Marceloha esultato sui sociallacontro il, avvenuta grazie alla sua rete Marcelosu Instagram suona la caricalasul finale contro il: “. Forza”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperKraljtataBroZ (@marcelo) il post. L'articolo proviene da Calcio News 24.

