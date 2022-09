Inter, Lukaku torna oggi in Italia: possibile recupero per Udine (Di domenica 11 settembre 2022) Le ultime sulle condizioni di Romelu Lukaku Avverrà nelle prossime ora il rientro di Romelu Lukaku in Italia dal Belgio dove il numero 90 nerazzurro si è recato per consultarsi con degli specialisti. “Lukaku, annunciato in tribuna (per la partita di ieri contro il Torino, ndr), è rimasto in Belgio e tornerà a Milano nelle prossime ore. Se non gli riuscisse il recupero per la trasferta di Udine tra sette giorni, Big Rom si rivedrà dopo la sosta”. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Le ultime sulle condizioni di RomeluAvverrà nelle prossime ora il rientro di Romeluindal Belgio dove il numero 90 nerazzurro si è recato per consultarsi con degli specialisti. “, annunciato in tribuna (per la partita di ieri contro il Torino, ndr), è rimasto in Belgio e tornerà a Milano nelle prossime ore. Se non gli riuscisse ilper la trasferta ditra sette giorni, Big Rom si rivedrà dopo la sosta”. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L'articolo proviene damagazine.

