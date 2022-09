Infortunio Arnautovic | le condizioni dell’attaccante del Bologna

CalcioNews24 : Le condizioni di #Arnautovic dopo l'infortunio ?? - KenCiro7 : Marko Arnautovic non mi dovevi segnare contro al fantacalcio.... mi dispiace troppo che sei uscito per infortunio CANE - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - #Arnautovic, dopo il gol arriva l'infortunio: cos'è successo con la Fiorentina ? - SOSFanta : ?? FLASH - #Arnautovic, dopo il gol arriva l'infortunio: cos'è successo con la Fiorentina ? -

DIRETTA/ Fiorentina RFS (risultato finale 1 - 1): Ili riacciuffa i viola!PER DODO' Errore di Biraghi, recupera a sfera Barrow che trova la chiusura del terzino. Soriano per, ...Pablo Mari ( Monza ): È mancato nelle prime giornate a causa di un(l'ennesimo), ma ... Marko( Bologna ): Una settimana complicatissima in casa rossoblù, con l'inaspettato esonero ...La Viola perde però Dodo per infortunio. Al 54' è la Fiorentina a passare in vantaggio con un gol di Martinez Quarta. Il vantaggio dura pochi minuti, al minuto 59' Barrow segna l’1-1 e tre minuti dopo ...Guarda gli highlights completi di Bologna-Fiorentina, derby dell'Appennino valido per la sesta giornata di Serie A ...