Incidente a Ostia | perde il controllo dell’auto e si ribalta FOTO

(Di domenica 11 settembre 2022) Ha perso ildella sua auto, una Toyota Yaris, poi ha terminato la sua corsa al centro della strada. Con la vettura ribaltata. Questo è quello che è successo aquesta mattina, intorno alle 8.30, in via delle Sirene, all’altezza di Corso Duca di Genova.in via delle Sirene aAlla guidaun’anziana donna di 83 anni che, per cause in fase di accertamento, ha perso ildella vettura. E ha terminato la sua ‘corsa’ ribaltandosi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’e l’83enne, che è stata trasportata al Grassi diper tutte le cure del caso, fortunatamente non sembrerebbe essere in condizioni gravi e preoccupanti. Le indagini dei caschi bianchi Ora spetterà agli agenti della Polizia ...

In seguito al decesso di un bagnante presso una spiaggia libera di Ostia, i bagnini hanno protestato denunciando situazioni di sfruttamento e ...E' stato trasportato in condizioni gravi in ospedale dopo essere stato investito da un'auto ad Ostia. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì in piazzale Amerigo Vespucci, in p ...