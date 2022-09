(Di domenica 11 settembre 2022) Con il successo sulla Sampdoria per 2 - 1, il Milan sale a quota 22utili consecutivi in Serie A. L'ultima sconfitta risale infatti al ...

La Gazzetta dello Sport

Con il successo sulla Sampdoria per 2 - 1, ilsale a quota 22 risultati utili consecutivi in Serie A. L'ultima sconfitta risale infatti al ...Sciarrotta -. AMMONITI: 23' Ponzano (V), 11' st Cafà (V). VENARIA - PRO EUREKA 0 - 0 VENARIA (...lo cala l'ex Lucento Miraglia che sfrutta nel miglior modo possibile la cavalcatadi ... Inarrestabile Milan! Non perde da gennaio: tutti i risultati Consigli Fantacalcio, rigorista Milan: non ci sono dubbi. Chi è la prima scelta. Stefano Pioli, ha ormai preso una decisione definitiva ...Le pagelle di Salisburgo-Milan 1-1: un grandissimo Saelemaekers, che segna il gol del pari. Sprazzi di Leao: non perfetti Maignan e Kalulu ...